“Feste Aragonesi e Corteo Storico” a Montalbano Elicona: ecco tutti gli appuntamenti in programma

10 Agosto 2019 10:49

“Feste Aragonesi e Corteo Storico” di Montalbano Elicona: ecco il ricchissimo programma dal 16 al 18 agosto

Fervono i preparativi al Borgo di Montalbano Elicona (Messina) per la 40a edizione de le “Feste Aragonesi e Corteo Storico” organizzata dall’Amministrazione Comunale. Dopo il suggestivo video promozionale che lascia intravedere una ventata di qualità e novità nella manifestazione, sulla pagina ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi è stato pubblicato da qualche giorno anche il ricchissimo programma.

Denominata “Medioevo nel Borgo del Re”, quest’anno la manifestazione seguirà la scia degli eventi di grande successo dei mesi scorsi, “Viaggio nel Medioevo” ed “Una Notte al Castello”, puntando ancora una volta all’eccellenza ed all’unicità della proposta storica ed artistica per immergere il visitatore nell’incantevole dimensione dei tempi medievali, dei costumi, delle vicende e dei gloriosi fasti dell’epoca.

Si partirà il 16 agosto con le visite guidate al Castello Svevo Aragonese alle ore 11 ed al sito megalitico dell’Argimusco alle ore 17. Di sera, alle 21 al Castello l’importante conferenza sull’astronomia e l’alchimia nel Medioevo ed a seguire, alle 22,30 imperdibile spettacolo di giullari, acrobati e fuochisti.

Il 17 agosto alle 9,30 tra le vie del Borgo andrà di scena il “Torneo di tiro dell’arco”. Alle ore 20 la parata di apertura degli artisti ed a seguire la spettacolare “Festa Medievale”, un percorso tra botteghe, degustazioni, accampamenti, falconieri, giochi e spettacoli di animazione.

Il 18 agosto start sempre di mattina, alle ore 10,30 con “Il Medioevo dei Ragazzi”, iniziativa rivolta ai più piccoli con laboratori esperienziali, visite guidate al Castello ed al centro Medioexpò. L’attesissimo “Corteo Storico” avrà luogo dalle 18,30 è culminerà con l’arrivo del Sovrano Federico III, Re di Sicilia e la successiva “Festa Medievale”.

Per la “Festa Medievale” è previsto un contributo di ingresso.

