15 Agosto 2019 17:32

Il 16 Agosto è Festa di San Rocco: ecco le immagini per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 16 agosto è la Festa di San Rocco, uno dei santi più venerati in Italia. Il Santo è raffigurato in abiti da pellegrino con un cane al suo fianco mentre gli porge un pezzo di pane. Muore in prigione, scambiato per una spia, nel 1380.

