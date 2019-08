Falò di ferragosto, notte di controlli a Messina: due arresti [FOTO]

15 Agosto 2019 15:42

Il sindaco De Luca con un ordinanza aveva vietato i falò i spiaggia, promettendo controlli serrati sui litorali di Messina, “da nord a sud e da sud a nord”: il bilancio è di due arresti per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e incendio

Due arresti per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e incendio. È il bilancio della lunga notte di controlli sulle spiagge di Messina a Ferragosto. Il sindaco De Luca con un’ordinanza aveva vietato i falò i spiaggia, promettendo controlli serrati sui litorali da nord a sud e da sud a nord. Nonostante ciò, momenti di tensione si sono registrati a Tremestieri. Sono volati anche insulti e minacce contro il personale dei Vigili del Fuoco e gli agenti delle Polizia Municipale e Metropolitana, intervenuti per vietare il falò. A raccontare tutti i dettagli di quanto accaduto ieri notte a Tremestieri è lo stesso De Luca, su fb: “Due arresti per incendio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale! Così si è conclusa la balordaggine di Tremestieri dopo oltre quattro ore di animata discussione. I due soggetti che hanno accumulato la legna sui frangiflutti per sfida hanno dato fuoco, anche con l’ausilio di liquido inquinante, nonostante la presenza della polizia di stato, polizia metropolitana e polizia municipale che avevano disposto la rimozione del cumulo di legna. Ho seguito e diretto tutte le operazioni reagendo a questo gesto di sfregio con determinazione. Ringrazio gli agenti della polizia di stato, la polizia municipale diretta dal comandante Giovanni Giardina e la polizia metropolitana diretta dal comandante Nino Triolo”.

Al setaccio anche la spiaggia di Santa Margherita, dove si è proceduto alla sgombero di alcune tende da campeggio e dove c’era un falò ancora fumante.

