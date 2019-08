Messina: fervono i preparativi per la “Falcone Corre-Memorial Stefano Salmeri”

13 Agosto 2019 19:02

La “Messina Run Cup” farà 13 a Falcone. Nella ridente località tirrenica è in programma la prima edizione della “Falcone Corre-Memorial Stefano Salmeri”

La manifestazione di domenica 18 agosto è organizzata dalla Podistica Pattese in sinergia con l’Amministrazione locale, mostratasi, in questi anni, sensibile a questo tipo di iniziative sportive. Riunione giuria e concorrenti alle ore 17 in via via Roma. Annunciata la presenza di tutte le società messinesi e di altre province siciliane e non mancheranno i runners di varie regioni italiane, che hanno scelto Falcone ed comuni limitrofi per trascorrere il Ferragosto.

La “Messina Run Cup” farà 13 a Falcone. Nella ridente località tirrenica è in programma, domenica 18 agosto, la prima edizione della “Falcone Corre – Memorial Stefano Salmeri”, valida come tredicesima prova del circuito di gare FIDAL. La manifestazione è organizzata dalla Podistica Pattese del presidente Antonino Monastra in sinergia con l’Amministrazione locale, mostratasi, in questi anni, particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative sportive.

La riunione giuria e concorrenti è fissata alle ore 17 in via Roma, mentre cominceranno a competere alle 18 gli Esordienti, sostenuti dal caloroso tifo di genitori e parenti. Sarà poi il turno di Ragazzi/e e Cadetti/e, mentre alle 19 scatteranno gli Allievi e le altre categorie Seniores. I più grandi dovranno completare tre volte un percorso pianeggiante di 2500 metri per complessivi 7,5 km. I partecipanti potranno godere di un incantevole paesaggio, correndo a pochi metri dal mare con sullo sfondo le isole Eolie ed il promontorio del Tindari.

Annunciata la presenza di tutte le società messinesi e di altre province siciliane e non mancheranno i runners di varie regioni italiane, che hanno scelto Falcone ed comuni limitrofi per trascorrere il Ferragosto. A fine competizione, oltre alla rituale cerimonia di premiazione dei vincitori assoluti e dei migliori tre delle categorie, è previsto un ricco ristoro preparato con la collaborazione delle attività commerciali del luogo.

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro le 24:00 di giovedì 15 agosto, utilizzando la procedura online sul sito www.speedpass.it.

PROGRAMMA ORARIO:

Ore 17:00 Riunione Giuria e Concorrenti in via Roma- Falcone

Ore 18:00 Partenza Esordienti C M/F

Ore 18:10 Partenza Esordienti B M/F

Ore 18:20 Partenza Esordienti A M/F

Ore 18:30 Partenza Ragazzi/e

Ore 18:40 Partenza Cadetti/e

Ore 19:00 Partenza tutte le categorie femminili e maschili

Ore 20:00 Premiazione

