Crotone-Cosenza il derby calabrese finisce in parità: lo Scida è già pazzo di Maxi Lopez [GALLERY]

24 Agosto 2019 19:57

Crotone e Cosenza si sono date battaglia quest’oggi allo Scida, un derby calabrese finito in parità: presentato ai tifosi Maxi Lopez

Crotone e Cosenza si sono date battaglia questo pomeriggio allo stadio Scida. Il sorteggio dei calendari del campionato di Serie B, ha voluto che il derby calabrese si giocasse alla prima giornata del torneo cadetto, in una giornata calda e soleggiata di fronte ad uno splendido pubblico. I tifosi del Crotone, prima dell’inizio della gara, hanno accolto il nuovo acquisto Maxi Lopez, presentato in pompa magna allo Scida.

Il centravanti fa già sognare i tifosi crotonesi, nonostante oggi non sia stato ancora convocabile per il derby contro il Cosenza. La gara non ha riservato grandissime emozioni, uno 0-0 scialbo animato solo dalla splendida curva crotonese che ha sostenuto la squadra per l’intera durata dell’incontro. Entrambe le calabresi muovono dunque sin da subito la classifica, l’annata di Crotone e Cosenza si prospetta intensa e ricca di aspettative importanti.

Valuta questo articolo