Coppa Italia: l’Empoli vince 2-1, buona gara per la Reggina che viene eliminata [FOTO]

11 Agosto 2019 22:24

Coppa Italia: la Reggina perde ad Empoli in 10 uomini. Buona gara per gli amaranto che colpiscono anche un palo

La Reggina esce sconfitta dal Castellani per 2-1 contro un Empoli che punta dritto al ritorno in Serie A. Buona gara per gli amaranto che, seppur eliminati dalla Coppa Italia, tengono testa ai toscani. La squadra di Toscano colpisce anche un palo e resta in 10 per buona parte della ripresa.

EMPOLI-REGGINA: 2-1

Marcatori: Mancuso 21′, Corazza 28′, 72′ Antonelli

EMPOLI (4-3-1-2) : Brignoli; Veseli, Maietta, Nikolaou, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi (46′ Frattesi); La Gumina (66′ Moreo), Mancuso. Allenatore: Cristian Bucchi.

REGGINA (3-5-2) : Farroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose (75′ Salandria), Sounas, Bresciani (57′ Rubin); Bellomo (52′ Reginaldo), Corazza. Allenatore: Mimmo Toscano.

Coppa Italia: triplice fischio dell’arbitro, l’Empoli passa il turno, Reggina eliminata

Triplice fischio dell’arbitro, l’Empoli si aggiudica la partita contro la Reggina per 2-1 e passa il turno di Coppa Italia.

Coppa Italia: la Reggina cerca di reagire senza riuscire a creare occasioni da gol

La Reggina cerca di acciuffare il pari contro un Empoli che dopo il gol di Antonelli controlla la partita. E’ chiaro che essendo in inferiorità gli amaranto hanno difficoltà nel rendersi pericolosi.

Coppa Italia: Empoli in vantaggio con Antonelli

L’Empoli riesce a passare in vantaggio grazie ad Antonelli che sfrutta un calcio d’angolo per i padroni di casa. Si fa dura per la Reggina.

Coppa Italia: secondo cambio per l’Empoli

Secondo cambio per l’Empoli, esce La Gumina al suo posto Moreo. I padroni di casa cercano di fare la partita, la Reggina però riesce a controllare con tranquillità.

Coppa Italia: l’Empoli aumenta la pressione, la Reggina arretra

Tenta di guadagnare metri l’Empoli, favorito dall’inferiorità numerica della Reggina. Per ora la squadra di casa non si è resa realmente pericolosa.

Coppa Italia: doppio cambio per la Reggina

Dopo l’espulsione di Kirwan, Mimmo Toscano ha deciso due campi per la Reggina: dentro Rubin e Reginaldo fuori Bresciani e Bellomo.

Coppa Italia: Reggina in 10, espulso Kirwan

Si mette male la partita per la Reggina: secondo giallo per Kirwan al 6′ per un fallo su Antonelli. Amaranto in 10 per buona parte della ripresa.

Coppa Italia: al via il secondo tempo, primo cambio per l’Empoli

Inizia il secondo tempo del secondo turno eliminatori tra Empoli e Reggina. Subito un cambio per gli azzurri, esce Laribi al suo posto Frattesi.

Coppa Italia: si chiude in parità il primo tempo tra Empoli e Reggina

Pari tra Empoli e Reggina a fine primo tempo per il Secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Tim.

Coppa Italia: Reggina vicina al vantaggio, la traversa ferma gli amaranto

Reggina vicina al vantaggio: cross di Bresciani e colpo di testa di Sounas che si stampa sulla traversa con Brignoli battuto.

Coppa Italia: pari della Reggina, grande reazione degli amaranto

Grande reazione della Reggina che pareggia grazie a Corazza, il suo tiro non lascia scampo a Brignoli.

Coppa Italia: Empoli in vantaggio con Mancuso

Passa in vantaggio l’Empoli con Mancuso al 21′, destro dal lato sinistro dell’area che si infila all’angolo opposto. Reggina in svantaggio.

Coppa Italia: Reggina ed Empoli si controllano, primi cartellini giallo della partita

Reggina ed Empoli si controllano in questi primi minuti della partita. Arrivano i primi cartellini della gara, ne fanno le spese il centrocampista azzurro Laribi per fallo di reazione su De Rose, entrambi finiscono nella lista dei cattivi.

Coppa Italia: la Reggina in campo in maglia bianca

Gioca in maglia bianca la Reggina di mister Toscano nella gara di Coppa Italia contro l’Empoli

Coppa Italia: al Castellani circa 50 tifosi della Reggina

Sono circa 50 i tifosi della Reggina presenti al Castellani per la sfida contro l’Empoli valevole per il secondo turno eliminatorio della coppa nazionale.

Coppa Italia: inizia la gara tra Empoli-Reggina

Inizia in questo istante il Secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Tim tra Empoli e Reggina.

Valuta questo articolo