Coppa Italia, Reggina-Vicenza 3-2 LIVE: Reginaldo illumina il Granillo con una doppietta

6 Agosto 2019 20:32

Reggina impegnata nella prima gara del nuovo corso targato Mimmo Toscano, dopo le amichevoli di rito adesso si inizia a far sul serio

La Reggina di Mimmo Toscano è impegnata nel primo incontro ufficiale della stagione, valido per il primo turno di Coppa Italia. Ospite al Granillo il Vicenza di Mimmo Di Carlo, buona la cornice di pubblico accorsa a seguire la squadra amaranto in questa calda serata di agosto. Il calciomercato e la verve del patron Gallo hanno fatto tornare l’entusiasmo in una piazza innamorata della sua Reggina, circa 6750 tifosi presenti. Di seguito le formazioni ufficiali ed il commento live della gara.

Reggina (3-5-2): Farroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Doumbia, Reginaldo. A disposizione: Guarda, Lofaro, Marchi, Salandria, Zibert, Bellomo, Marino, Corazza, Paolucci, Redolfi, Gasparetto, Rubin. Allenatore: Toscano.

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Bizzotto, Barlocco; Emmanuello, Scoppa, Cinelli; Giacomelli; Guerra, Marotta. A disposizione: Albertazzi, Zonta, Arma, Liviero, Pasini, Tronco, Bonetto, Pontisso. Allenatore: Di Carlo.

Coppa Italia, Reggina-Vicenza LIVE

Giacomelli su calcio di rigore accorcia le distanze per il Vicenza, 3-2 per la Reggina dunque quando mancano 13 minuti più recupero.

Un sontuoso Reginaldo mette al sicuro il risultato con un gol splendido, 3-1 per gli amaranto, ma sopratutto una grandissima prova del calciatore brasiliano che sta illuminando il Granillo a suon di giocate.

La Reggina controlla la gara, dando freschezza al centrocampo con l'inserimento di Marino in luogo di Bianchi, stanco ma di certo soddisfatto della sua prestazione.

Al 53′ minuto l’ennesima svolta della gara: terzo contatto sospetto in area amaranto, stavolta il rigore viene assegnato e Reginaldo dal dischetto trasforma per il 2-1 della squadra di Toscano.

La ripresa inizia con un pericolo portato dal Vicenza alla porta di Farroni, abile Giacomelli a liberarsi di Bertoncini ed a calciare pericolosamente verso i pali amaranto. Poco dopo altro rigore negato alla Reggina, mani in area abbastanza solare non visto dall'arbitro.

Il primo tempo termina sul punteggio di 1-1, ottima Reggina in questa prima fase di gioco.

L'assedio amaranto porta i suoi frutti al 33′ minuto, quando Sounas insacca abilmente col piede mancino su assist di Bresciani dalla corsia sinistra: 1-1 e grande reazione della Reggina alla rete vicentina. Purtroppo però nell'occasione va segnalato l'infortunio di Doumbia, problemi muscolari per lui, dentro Corazza.

Al 32′ minuto la Reggina recrimina per un calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara Pashuku per atterramento di Doumbia, il calciatore amaranto sembrava essere stato trattenuto dall'avversario su un cross piovuto dalla destra, restano molti dubbi.

Minuto 27, altra occasionissima amaranto: cross dalla destra sempre di un ottimo Bianchi, raccoglie sul secondo palo Bresciani, il quale però spara alto.

Doumbia e Reginaldo provano a far male alla retroguardia avversaria, la Reggina crea, ma non sfonda. Al di là delle punte sopracitate, l’occasione più ghiotta la crea Bianchi, abile a smarcarsi in area di rigore prima di calciare verso la porta di Grandi, tiro però deviato in corner.

Al 7′ minuto però, amaranto in svantaggio. Marotta sfrutta un intervento a vuoto di Loiacono, andando a battere Farroni con un destro preciso da dentro l’area di rigore: 0-1 Vicenza.

Gara iniziata su ottimi ritmi, con la Reggina decisa ad imporre il proprio gioco stazionando spesso e volentieri nella metà campo vicentina, spinta anche da una curva che sembra essere tornata ai fasti d'un tempo.

