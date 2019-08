Messina, cestini della differenziata in strada e nelle aree verdi: la V Circoscrizione fa uno screening per la collocazione

7 Agosto 2019 11:07

Si è trattata nella seduta della 4ª Commissione Consiliare Ambiente e Territorio di stamani la tematica relativa alla collocazione di cestini di raccolta differenziata da collocare lungo i marciapiedi, nelle aree a verde e nelle villette del territorio della V Circoscrizione.

Il Consigliere Franco Laimo, coordinatore della Commissione Ambiente e Territorio, nonché proponente del punto all’ordine del giorno, lancia l’idea e avanza “un ordinato sistema civile riferito tutto alla distinzione dei rifiuti cittadini urbani”: un’idea che ha già esposto al sindaco di Messina e che si basa su alcuni “punti chiave”.

“Per punti chiave– spiega Laimo- si intende essenzialmente zone frequentate dalla comunità adolescenziale, adulta, genitoriale, senile, come piazzette, marciapiedi, ed angoli importanti dove ogni cittadino puo’ facilmente mantenere pulito il proprio habitat in maniera corretta ed organizzata rispettando sempre di più l’ambiente e l’organizzazione strutturata della differenziazione dei rifiuti”.

Laimo ha avuto modo di osservare tale sistema presso il comune di Ragusa: “una città davvero ben ordinata, disposta e disciplinata, dove il decoro urbano vige in maniera costante e sistemico”.

Per Laimo la collocazione dei cestini per la differenziata sarà “un tocco notevole da regalare anche alla V Circoscrizione del comune di Messina, nonché alla città tutta”. Si tratta di: “Piccoli strumenti, ma grandi nell’ importanza, che in maniera quasi silente, operano nell’educazione cittadina. Semplici gesti che, attraverso, un’idea istruita e signorile, riportano alla luce un sistema a catena che agisce nel rispetto della natura e per la decenza degna di ogni città. Dopo la soddisfazione, conclude Laimo, di aver visto realizzare, proprio su proposta della 4ª Commissione Consiliare Ambiente e Territorio la collocazione di alcuni punti di cestini nelle spiagge circoscrizionali, adesso su punta anche alle strade, aree a verde e villette, mediante una collaborazione proficua con l’Amministrazione Comunale”.