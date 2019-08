Calabria: arrestato giovane che coltivava droga in campagna [FOTO E DETTAGLI]

25 Agosto 2019 13:02

Scoperto nella piantagione di Marijuana. Arrestato giovane di Lamezia Terme

Non si sono interrotti i servizi perlustrativi organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, finalizzati alla ricerca di coltivazioni di canapa indiana, dopo il rinvenimento operato a Sambiase in data 11 agosto u.s.. Risultato: la scoperta di una nuova piantagione di Marijuana, in Località Mitoio, in perfetto stato vegetativo con piante alte oltre due metri, alcune di queste ancora nei vasi. Immediatamente è stato intrapreso un servizio di osservazione e monitoraggio che ha consentito di intercettare, poco dopo, R.G. 26enne di Lamezia Terme, giunto nella piantagione per innaffiarla. A nulla è valso il tentativo del giovane di darsi alla fuga alla vista dei militari, che sono riusciti prontamente a bloccarlo. Nella circostanza l’aspirante coltivatore cercava di disfarsi di uno zaino al cui interno venivano rinvenuti fertilizzanti, dosatori, piccoli attrezzi da lavoro ed istruzioni per la coltivazione. Nascosto tra la vegetazione venivano poi scoperti un tubo in gomma per l’irrigazione, collegato ad una vicina sorgente, nonché una foto trappola per monitorare l’area. L’uomo è stato tratto in arresto per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti mentre la piantagione ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro.

