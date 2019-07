Buon 1° Agosto 2019: ecco le IMMAGINI, FRASI, PROVERBI, VIDEO da condividere sui social

1 Agosto 2019 00:00

Buon 1° Agosto 2019: ecco i video, le frasi, i proverbi, le immagini più belle da condividere su su Facebook e WhatsApp

Inizia oggi un nuovo mese del 2019! Al via il mese di Agosto con Luglio che va in archivio. L’ottavo mese è considerato tradizionalmente come il mese estivo per le ferie e le vacanze a mare ed in montagna. Ecco una alcuni video (in basso), frasi, proverbi e immagini (in alto nella fotogallery) per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Agosto alle persone a noi care!

Tanti sono i proverbi sul mese d’agosto:

Agosto annunzia l’inverno

Luna d’Agosto illumina il bosco

Acqua d’agosto, olio, miele e mosto

Acqua d’Agosto rovina olio e mosto

Acqua di Agosto dà castagne e mosto

Di Settembre e di Agosto bevi vino vecchio e lascia stare il mosto

Agosto ci matura grano e mosto

D’Agosto l’uva fa il mosto

A san Lorenzo l’uva si tinge

Agosto matura, Settembre vendemmia

Zappa la vigna d’Agosto se vuoi avere buon mosto

Chi vuole buon mosto zappi la vigna d’Agosto e chi vuol l’uva grossa zappi la proda e scavi la fossa

Chi zappa la vigna d’agosto la cantina empie di mosto

Quando piove d’Agosto piove olio miele e mosto

L’acqua del 24 Agosto rovina olio e mosto

Agosto, s’è trebbiato e s’è riposto

Chi mangia l’uva in agosto, non arriva a ottobre a bere il mosto

Chi non ha pane lavorato, Agosto diventa maggio

Col sole di agosto il raspo fa bon mosto

D’agosto cura la cucina, di settembre la cantina

A volte si crede di trovare il sole d’Agosto e si trova la luna di marzo

Agosto moglie mia non ti conosco

Alla prima acqua d’Agosto cadon le mosche, quella che vi rimane morde come un cane

Ogni uccello, d’Agosto è beccafico, Il sol d’Agosto, inganna la massara nell’orto

Di Agosto, le campane non si ascoltano

In Agosto il sole tramonta prima; Chi dorme d’Agosto, dorme a suo costo

Dal primo d’agosto le anitre si mettono arrosto

Per il Perdon (2 agosto) si mette la zappa in un canton

Da San Lorenzo (10 agosto) si sbraccia il granturco

A San Lorenzo l’uva già pende dai tralci

A San Lorenzo e a san Gaetano se ne va il caldo dell’anno. (10 / 7 Agosto)

A San Lorenzo, della grande calura, tardi arriva e poco dura; A San Lorenzo l’uva si tinge

Se vuoi buona rapa che per Santa Maria (15 agosto) sia nata

Per Ferragosto (15 agosto) piccioni e anitre arrosto

Alla Madonna di agosto (15 Agosto) si rinfresca il bosco

Per l’Assunta l’oliva è unta

Per san Rocco (16 Agosto) la rondine fa fagotto.

Alcune citazioni e frasi celebri sul mese d’agosto:

Agosto non è crudele. È feroce. Si presenta come un mese del passato e ti costringe a ricordare. Ferocemente smette di essere tutto ciò che era. Aspettavo agosto tutto l’anno da bambino. La spiaggia, i templi di Paestum, la sensazione che tutto l’anno valesse la pena viverlo per rotolarsi nel bagnasciuga con mio fratello, con i miei cugini. La sensazione che la vita vera fosse agosto. L’attesa dell’agosto più bella dell’agosto persino. Vivere agosto da adulti non vale la pena. (Roberto Saviano);

Non c’è un mese in tutto l’anno in cui la natura si adorni di più bella veste come nel mese di Agosto. (Charles Dickens)

Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m’impresse su guance e labbra un’ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. (Cesare Pavese).









