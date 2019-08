Piazza stracolma con tanta musica di qualità, i più anziani e non solo hanno avuto la possibilità di esibirsi nell’accogliente piazza sita in via N. Furnari. L’incasso della serata è stato devoluto all’Hospice.



Il Presidente dell’Associazione Nonni Sprint ringrazia l’Amministrazione Comunale per aver inserito l’evento all’interno del cartellone dell’Estate Reggina 2019.