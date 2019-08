Messina, anziano investito al Boccetta: è in condizioni gravissime

14 Agosto 2019 19:55

Pedone travolto al Boccetta: è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina, è in gravissime condizioni

È ricoverato al Policlinico di Messina in condizioni gravissime l’anziano investito da un’auto stamattina sul Boccetta. G.D.D. ha riportato fratture scomposte a tibia e perone destro e sinistro, fratture al femore sinistro, alle costole e ferite al cranio. L’anziano, classe 1930, è ricoverato in prognosi riservata ed è ancora al vaglio degli agenti l’esatta dinamica dell’incidente. È probabile che il conducente dell’auto non si sia accorto del pedone o non abbia fatto in tempo a frenare. L’impatto è stato violentissimo, come si evince della immagini a corredo dell’articolo. Alla guida della Fiat Punto che ha travolto G.D.D. c’era .S.A., classe 1926. Il conducente ha immediatamente allertato il personale medico del 118.

