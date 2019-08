8 Agosto 2019 20:54

Emorragia cerebrale per Alain Delon: l’attore è stato operato nell’ospedale parigino Pitié-Salpétriere

Alain Delon è stato colpito un’emorragia cerebrale “lieve”. Il celebre attore al momento è ricoverato in una clinica in Svizzera. “Le sue condizioni si sono stabilizzate” ha reso noto il figlio Anthony Delon parlando alla stampa francese. L’attore 83enne è stato operato nell’ospedale parigino Pitié-Salpétriere e ha trascorso tre settimane in terapia intensiva.

Valuta questo articolo