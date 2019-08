Applausi a scena aperta per l’Aida: sold out al Teatro Antico di Taormina

17 Agosto 2019 16:44

Consensi unanimi per l’Aida di Attilio Colonnello al Teatro Antico di Taormina

E’ stata un’escalation di emozioni, al Teatro Antico di Taormina, la messa in scena di Aida, nell’ambito della terza edizione del Mythos Opera Festival. Il sold out registrato nella suggestiva location della perla dello ionio racconta un successo di pubblico raro per le opere liriche. Una platea variegata, composta da appassionati locali e da turisti provenienti da ogni parte del mondo, che ha tributato applausi a scena aperta all’intero cast. Ma ad apprezzare l’opera è stata anche la critica e la stampa presente. La regia, firmata dal maestro Attilio Colonnello, con la co-regia di Marco Strano, risulta armoniosa e rispettosa del capolavoro verdiano.

Originali e molto apprezzate le scene, realizzate anch’esse da Colonnello e Strano, utilizzate per ricreare le atmosfere egiziane. I giochi di luce hanno contribuito ad esaltare la drammaturgia.

“Non è giunto inaspettato, vista la qualità del nostro prodotto, il successo enorme di critica e di pubblico – commenta soddisfatto il direttore artistico del Mythos Opera Festival, Nino Strano – Migliaia di persone hanno assiepato le tribune e le gradinate del Teatro Antico di Taormina, come di solito per la lirica stranamente non si vede. E’ stata un’Aida di grande successo con la regia e le scene innovative, rappresentanti le piramidi d’Egitto, realizzate dal maestro Attilio Colonnello e dal suo aiuto Marco Strano. Anche i solisti, il coro e l’orchestra hanno dato ottima prova di sé”.

Lunghi e scroscianti applausi sono stati indirizzati al soprano Giovanna Casolla, che ha vestito i panni di Amneris. Una conferma per la grande artista, tra i soprani più apprezzati al mondo. Ma a convincere è stato l’intero cast sulla scena: Emma McDermott (Aida); Andrea Zese (Amonasro); Roberto Cresca (Radames); Matteo Benvenuti (Messaggero); Alexis Trejos (Ramfis); Angelo Sapienza (Re); Zuly Inirio (Sacerdotessa). Grande la soddisfazione anche per Gianfranco Pappalardo Fiumara, ideatore del Mythos Opera Festival.

“Questa edizione di Aida, voluta con tanta sinergia e tanta passione da me, quale ideatore del Mythos Opera Festival, e da Nino Strano, quale direttore artistico, ha visto la presenza prestigiosa alla regia di Attilio Colonnello e Marco Strano – commenta Pappalardo Fiumara – Un’Aida esclusiva, scritta per il Mythos Opera Festival 2019, ha debuttato a Taormina e sarà replicata nel 2020, in collaborazione con importanti organizzazioni che vogliono avere rapporti stabili con il Mythos Opera Festival, in importanti teatri del Giappone e della Cina. Il calore che ci ha riservato il pubblico a Taormina – conclude – non può che inorgoglirci ed il sold out dimostra l’affetto che il pubblico internazionale mostra per il Mythos Opera Festival, kermesse di punta sotto il profilo della produzione operistica”.

A guidare la brillante esecuzione musicale dell’Orchestra Filarmonica della Sicilia è stato il maestro Marco Boemi, riuscito ad esaltare i momenti di intimismo e quelli più drammatici. Una direzione che, come testimoniato dall’ovazione finale, ha convinto. Ottimo lavoro anche del Coro lirico mediterraneo, diretto da Alessandra Pipitone e presieduto da Nuccio Anselmo. I costumi sono stati realizzati da Angela Chezzi, mentre gli accessori artigianali da Simone Andrea Marchi e Antonio Marcucci. Emanuela Boni ha firmato le coreografie.

Le comparse sono state selezionate grazie alla collaborazione del Mythos Opera Festival con l’associazione Mete Onlus (Multiculturalism, Earth, Territory, Education) di Palermo, nella salvaguardia e tutela della dignità umana in ogni parte del Mondo.

“Siamo veramente felici di questo successo al Teatro Antico di Taormina – prosegue ancora Nino Strano – Siamo stati contenti anche di avere visto in tribuna molti componenti del consiglio comunale di Taormina, che ho ringraziato e ringrazio ancora per l’ospitalità che ci hanno dato sia per Cavalleria Rusticana e Pagliacci, sia per La Traviata, con la mia regia, che riproporrò il 28 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, che per questa Aida. Una stagione che abbiamo realizzato con grande professionalità e competenza e che ci sta dando forse più del risultato sperato. Noi come Mythos siamo felicissimi, insieme al presidente dell’associazione Sicilia, Arte e Cultura, Salvatore Pappalardo, e al direttore di produzione Massimo D’Alessi, perché è il gran successo di una squadra che è andata avanti compatta e che merita di avere il successo che ha avuto. Ma questo è anche un grande successo per la lirica. E speriamo adesso che il Teatro Bellini di Catania, con il sostegno del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore Manlio Messina, ambedue catanesi, possa ritrovare la forza di un tempo perché i catanesi amano questo teatro lirico”.

Il prossimo appuntamento con il Mythos Opera Festival è per il 28 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, dove andrà in scena un altro capolavoro di Verdi, La Traviata, con la regia di Nino Strano e René Fiorentini.

