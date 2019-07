Volley a Messina, nasce l’Akedemia Sant’Anna: parteciperà al campionato di B2 femminile

3 Luglio 2019 18:57

Volley, a Messina nasce Akademia Sant’Anna. Costantino: “Un progetto non solo sportivo e sociale”

Un lavoro di mesi per progettare, organizzare e strutturare al meglio una società tutta nuova. Nasce Akademia Sant’Anna, nuova realtà del volley messinese e siciliano. La società del presidente Fabrizio Costantino, con la sinergia instaurata dallo scorso anno con il Santa Teresa Volley, sarà al via della prossima stagione sportiva disputando il campionato di serie B2 femminile grazie all’acquisizione, già formalizzata, del titolo della Kondor Catania.

“Siamo soddisfatti e felici – afferma il presidente Fabrizio Costantino, imprenditore nel settore sanitario – Il progetto di Akademia Sant’Anna non è solo sportivo, ma anche sociale. Lavoriamo su due obiettivi: quello sportivo con l’ambizione di centrare la promozione in B1 nell’arco di due anni; quello sociale con progetti specifici in collaborazione con partner istituzionali che, attraverso lo sport, favoriscano l’integrazione delle persone e dei giovani diversamente abili”. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’organigramma della società, il nome del nuovo allenatore e le prime atlete che hanno sposato il progetto dell’Akademia Sant’Anna.

Valuta questo articolo