15 Luglio 2019 23:50

La Turchia ricorda il fallito colpo di Stato del luglio del 2016, di cui ricade oggi il terzo anniversario

Ricorre oggi l’anniversario del fallito colpo di Stato in Turchia. Cerimonie pubbliche sono state organizzate in diverse città del paese per celebrare la memoria delle 251 vittime di quella notte del 2016, quando rimasero anche ferite oltre 2 mila persone. Protagonista del fallito tentativo eversivo fu una giunta militare che, secondo le autorità turche, era legata al movimento Hizmet del predicatore islamico Fetullah Gulen che vive in esilio negli Usa.

