Esplosione Stromboli, un morto e un ferito. Spiagge evacuate per rischio Tsunami, attivata l’Unità di Crisi

3 Luglio 2019 19:14

Esplosione Stromboli, 2 canadair in azione: elicottero soccorre escursionisti

I vigili del fuoco informano che su Stromboli sono impegnati due canadair per gli incendi provocati in quota dall’eruzione del vulcano. Inviato un elicottero per soccorrere due escursionisti segnalati in difficolta’. Personale e’ stato imbarcato sulla motovedetta della Guardia costiera per raggiungere l’isola.

La Prefettura di Messina comunica che “in relazione all’attività esplosiva verificatasi nell’area sommitale del Vulcano Stromboli alle ore 16:46 della giornata odierna, questa Prefettura ha attivato l’Unità di Crisi“.

Esplosione Stromboli, il sindaco: “sgomberate le spiagge a Salina per prudenza”

“Dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o tsunami ma in via precauzionale sono state fatte sgomberare anche le spiagge dell’isola di Salina e si raccomanda di non accedervi fino a questa sera“. Lo afferma il sindaco Domenico Arabia.

Esplosione Stromboli, il sindaco: “c’è una vittima”

A Stromboli “due persone sono state investite dai lapilli, una e’ morta“. Lo dice all’ITALPRESS il sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Le esplosioni dello Stromboli questo pomeriggio hanno causato il decesso di una persona e un ferito. A confermarlo all’Italpress e’ stato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni.

Stromboli, il sindaco: “escursionista morto in esplosione”

Una persona sarebbe morta nell’esplosione avvenuta questo pomeriggio sullo Stromboli. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, secondo il quale si tratterebbe di un turista che stava facendo una escursione nella zona sommitale del vulcano.

Esplosione Stromboli: a Ginostra evacuate 70 persone, canadair ancora in azione

Evacuate a Ginostra una settantina di persone impaurite dalla situazione prodotta dall’eruzione. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Su Stromboli la squadra dei pompieri di Lipari, trasportata dalla Capitaneria di Porto, ha raggiunto attraverso una mulattiera Punta dei Corvi. Presenti diversi incendi di vegetazione causati dall’eruzione, sui quali stanno ancora operando i canadair.

Esplosione Stromboli, l’Ingv: “fenomeno concluso ma impossibili previsioni”

Il fenomeno esplosivo che ha fatto sussultare lo Stromboli per due volte alle 16:46 “si puo’ considerare sostanzialmente concluso”, ma non e’ possibile prevedere se ci saranno delle repliche perche’ non esistono segnali precursori che annunciano questi eventi. A dirlo e’ il direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Eugenio Privitera. “Sono fenomeni imprevedibili, di conseguenza non si possono fare scenari“, sottolinea l’esperto.

