A Sant’Agata Militello una “spiaggia per tutti”: riattivata l’area per persone con difficoltà di movimento

6 Luglio 2019 11:30

Riattivata a Giancola l’area per persone con difficoltà di movimento: soddisfatta l’assessore ai Servivi sociali del Comune di Sant’Agata Militello

A Sant’Agata Militello si rinnova anche quest’anno l’iniziativa della “Spiaggia per tutti” con l’allestimento di uno spazio di arenile liberamente ed agevolmente fruibile anche da persone con difficoltà di movimento o condizionate dall’utilizzo della sedia a rotelle. Sulla spiaggia di contrada Giancola è stata installata una passerella che dal parcheggio consente di raggiungere direttamente la riva. Sono stati quindi predisposti un gazebo, posto accanto ad una delle docce, ed uno stallo riservato, con apposita segnaletica, proprio di fronte la passerella, così da ridurre al minimo le difficoltà di deambulazione.

“Ringrazio di cuore la fondazione Mancuso Onlus, che ha messo a disposizione alcune pedane di sua proprietà e tutte le associazioni locali che, a vario titolo e con le loro professionalità, renderanno vivo e utilizzato questo “piccolo” spazio ma che ha in sé un seme di grande civiltà, consentendo così a tutti, in piena libertà e senza impedimenti architettonici, di godere di un bene così prezioso e fondamentale come il mare con tutti i suoi benefici – dichiara l’assessore ai servizi sociali Ilaria Pulejo –. La speranza, anzi la certezza, è che tutti possiamo porre in essere comportamenti di buona educazione e solidarietà lasciando questi spazi a chi ne ha una reale necessità.

Ricordo inoltre – conclude l’assessore Pulejo – che l’amministrazione negli anni scorsi ha messo a disposizione due sedie Job (particolari sedie da mare con ruote che consentono di entrare in acqua) che sono in dotazione ai due lidi presenti proprio sul lungomare di Giancola e che all’occorrenza potranno essere utilizzate anche sulla passerella installata”.

Valuta questo articolo