27 Luglio 2019 21:52

Grosso incendio a Messina, Vigili del Fuoco al lavoro

Grosso incendio a Messina. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, le fiamme stanno avvolgendo le colline nei pressi di contrada Fiumara Guardia, in prossimità della rotonda sulla Panoramica. I Vigili del Fuoco sono già sul posto e al momento non si segnalano danni alle abitazioni circostanti. Sul posto l’intervento anche dei Carabinieri della stazione di Faro Superiore.

