Messina: la Svizzera si aggiudica il primo posto della Sicily Beach Soccer Cup [FOTO]

8 Luglio 2019 14:25

Grande successo a Messina per la Sicily Beach Soccer Cup: primo posto alla Svizzera

Un successo oltre le aspettative per la “Sicily Beach Soccer Cup”, conclusa ieri a Patti Marina (Messina). Tre giorni di sport, musica, buon cibo e tanto divertimento: gli ingredienti della prima edizione del quadrangolare valido per il ranking della European Golden League e che sarà trasmessa in esclusiva dall’emittente tv Sky Sport.

La tappa, organizzata dall’associazione Ricreativa Culturale “Pattese”, dall’Italia Beach Soccer, con il patrocinio del Comune di Patti e il supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha regalato un magnifico spettacolo fuori e dentro la “Summer Beach Arena”, che ha ospitato la competizione sportiva.

Ad aggiudicarsi la prima “Sicily Beach Soccer Cup” è stata la Svizzera che, in una finale combattuta ed equilibrata, ha superato 6-5 l’Italia, costretta ad accontentarsi della medaglia d’argento. Gli elvetici, grandi favoriti alla vigilia, partono forte e vanno sul 2-0 con la doppietta di Lustrinelli, ma nella ripresa gli azzurri (in campo anche il pattese Gabriele Gumina, selezionato nel torneo “Realizza un sogno”) rientrano con un piglio diverso e ci pensano Delvecchio, Belardinelli e Di Michele a ribaltare il risultato, prima del nuovo pari di Caputo. Emozioni fino all’ultimo e nel terzo tempo arrivano immediate le reti di Delvecchio (rigore) e Zeqiraj; quindi Ziegler e ancora Zeqiraj allungano fino al 6-4, mentre Delvecchio fissa il definitivo 6-5 ma, nonostante la pressione dell’Italia incitata dal numeroso pubblico dell’Arena, il risultato non cambia e la Svizzera può brindare al successo.

Terzo posto per il Brasile, trascinato dallo scatenato Dimas (ex Chievo Verona) capocannoniere con 7 reti e votato miglior giocatore della manifestazione: nel 5-3 sull’Argentina, l’attaccante realizza tutte le cinque reti, vanificando i gol avversari di Giuggioloni (doppietta) e Fernandes.

Non solo beach soccer: la giornata conclusiva ha dato spazio anche alle esibizioni di ballo, alle sfilate di moda “Fashion Beach Soccer” a cura di Elvira Mangone, allo “Street Food Summer Sicily” organizzato da Domenico Miragliotta e, in serata, allo spettacolo de “I 4 gusti”: il quartetto comico palermitano, composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro, è salito sul palco e ha concluso la “Sicily Beach Soccer Cup” con divertenti e apprezzati sketch.

La cerimonia finale è stata l’occasione per premiare le quattro nazionali, per un bilancio dell’evento e ringraziare la città di Patti. “È stata straordinaria e sono stati tre giorni piacevoli e di grande divertimento. Un grande successo che, nonostante le difficoltà, ci ripaga di tutti gli sforzi”, ha dichiarato Massimo Iorio, tecnico degli azzurri e organizzatore della tappa insieme all’associazione “Pattese” rappresentata da Calogero Costanzo: “Grazie a Patti, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta”. Infine, sono intervenuti anche il sindaco di Patti, Mauro Aquino, con l’assessore Marco Scardino, l’onorevole Tommaso Calderone, in rappresentanza dell’Assemblea Regionale Siciliana, e don Carmelo, storico personaggio del calcio amatoriale pattese.

