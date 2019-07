Messina, la proposta della V Circoscrizione: due nuove rotatorie sul viale Giostra [FOTO]

17 Luglio 2019 10:09

Messina, la quinta circoscrizione “rilancia” la realizzazione di altre due rotatorie

In merito alla realizzazione della rotatoria dinanzi lo svincolo autostradale di Giostra interviene il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che già dal precedente mandato amministrativo (nella legislatura 2013/2018) ha rappresentato uno dei maggiori promotori alla realizzazione dell’opera.

Laimo si dice assolutamente soddisfatto dell’importante realizzazione che si concretizzerà fattivamente nei prossimi mesi attraverso la collaborazione fra Amministrazione Comunale e CAS.

Già durante lo scorso mandato amministrativo l’allora consiglio della quinta circoscrizione si era mostrato assolutamente favorevole alla realizzazione di un “Rondò” che mirasse alla salvaguardia della sicurezza pubblica sotto tutti i punti di vista e che, in base alle statistiche, avrebbe visto diminuire di non poco, il verificarsi di incidenti; successivamente prosegue Laimo, importante è stato il lavoro svolto anche dell’attuale consiglio che mediante delibera ha rimarcato l’importanza dell’opera.

Ma la quinta circoscrizione “rilancia” nella realizzazione di altre due potenziali rotatorie che andrebbero a fluidificare il traffico di altre importanti arterie veicolari: durante i lavori della 4a Commissione Consiliare Ambiente e Territorio presieduta dal consigliere Laimo, si è proposta la realizzazione di una rotatoria all’incrocio fra il Viale Giostra ed il Viale Regina Elena ed un’altra più a valle fra il Viale della Libertà e la “base” del Viale Giostra stesso, proprio all’ingresso degli imbarcaderi, idea ben vista da tutti i consiglieri.

In quest’ultimo caso l’unica insidia sarebbe rappresentata dalla presenza della linea tranviaria ma, in base a progetti già effettuati e realizzati in altre città, ed al codice della strada, l’empasse sarebbe facilmente superabile in quanto il tram troverebbe precedenza intersecando la rotatoria stessa.

Adesso la palla passa ai dipartimenti di competenza per i relativi pareri ed all’Amministrazione Comunale.

