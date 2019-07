Reggio Calabria: proseguono le attività di manutenzione e ripristino del manto stradale in vari zone della città [FOTO]

18 Luglio 2019 14:25

Reggio Calabria: pulizia del Lungomare a Catona, manutenzioni stradali a Sant’Elia di Ravagnese, potatura degli alberi a Condera

Le attività di manutenzione, ripristino del manto stradale e attività di bonifica e cura del verde pubblico continuano in diverse zone del comprensorio cittadino. Negli ultimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato il lungomare di Catona, con un lungo intervento per rimuovere sabbia e detriti dai marciapiedi e dalla pista ciclabile ed agevolare così il passaggio di pedoni e ciclisti. Continua inoltre con costanza l’iter di ripristino e manutenzione delle strade cittadine, che si avvale anche della collaborazione con la società di servizi comunale in house “Castore”, con la supervisione del consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone. L’ultima tranche di interventi riguarda i lavori sul manto stradale riferiti al tratto viario nella zona Sant’Elia di Ravagnese. Attività, queste ultime, che si vanno a sommare al completamento dei lavori sulla via Nazionale di San Leo di Pellaro. In zona Condera, invece, continuano le attività riferite alla cura del patrimonio arboreo comunale: nel quadro del piano di intervento e manutenzione, sono stati realizzati ulteriori lavori di potatura degli alberi di alto fusto, alcuni interventi di cura delle palme presenti nelle varie zone cittadine e l’abbattimento di alberi ormai rinsecchiti che, in quanto tali, risultano pericolanti e pregiudicano la pubblica incolumità. Le attività proseguiranno costantemente nei prossimi giorni in diverse zone della città, dalla periferia al centro, portando avanti l’indirizzo dell’amministrazione Falcomatà.

Valuta questo articolo