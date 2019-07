A Reggio Calabria la presentazione del libro di Don Francesco Cristofaro [FOTO e INTERVISTA]

5 Luglio 2019 21:30

Reggio Calabria: al santuario di San Paolo alla Rotonda la presentazione del libro “Signore, ti prego con il cuore” di Don Francesco Cristofaro

Questa sera presso il santuario San Paolo alla Rotonda di Reggio Calabria, si è svolta la presentazione del libro “Signore, ti prego con il cuore” di Don Francesco Cristofaro organizzato dall’Associazione Centaurea Onlus. “Questo libro vuole dare dei suggerimenti a partire dalla mia vita- chiarisce Don Francesco Cristofaro- nato con una paresi spastica alle gambe ho lottato per 18 anni per accettarmi e farmi accettare, il Signore poi ha puntato su di me e oggi sono un Sacerdote felice e sereno, il mio invito è a non abbandonare mai la fede”.

La storia di don Francesco Cristofaro, parroco nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Simeri Crichi, un piccolo centro della provincia di Catanzaro, è di quelle in cui si legge, attraverso il duro percorso del dolore e della malattia, la presenza di Dio. Colpito da una paresi spastica alle gambe sin da piccolino, don Francesco vive un’adolescenza fatta di dolore ed esclusione, dominata dal pensiero di non servire a nulla e nessuno, dalla sofferenza di non poter fare quello che tutti i bambini fanno, e dal duro interrogativo: “perchè Dio permette tutto questo?”.

Qualcosa cambia attraverso la Prima Comunione e l’accoglienza di chi, dentro il Movimento Apostolico, gli fa capire che una persona non si identifica con la malattia, che vale di più della malattia stessa. Poi accade un episodio particolare: “Una persona mi regalò un bastone per anziani dicendomi parole che mi sembrarono terribili: questo sarà il bastone della tua vecchiaia perché tu non guarirai mai. Rimasi scioccato, e invece fu lo lo spartiacque, proprio come il bastone di Mosé che aprì il mare in due. Quel bastone ha spaccato la tristezza, ho trovato per la prima volta il sorriso che non avevo mai avuto. La vita è meravigliosa comunque”. Don Francesco, oltre che autore di libri, è anche personaggio radiofonico e televisivo: volto noto dell’emittente radiotelevisiva Padre Pio TV, vi ha condotto il programma “Nella fede della Chiesa”; ha inoltre partecipato su TV2000 al seguitissimo programma “L’ora solare” di e con Paola Saluzzi, che lo ha voluto ospite fisso.

