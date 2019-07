Reggio Calabria: “area lato sud del porto di Saline Joniche trasformata in discarica” [FOTO]

4 Luglio 2019 12:42

Reggio Calabria, la nota di Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

“L’area interna lato Sud del Porto di Saline Joniche è stata trasformata in discarica di rifiuti di diversa tipologia, tra questi si rinvengono una montagna di rifiuti costituiti prevalentemente da materiale terroso e un grosso quantitativo proveniente da interventi di potatura degli alberi, vegetazione spontanea e quant’altro”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Con riferimento a quest’ultimi nella ipotesi che si trattasse di rifiuti provenienti da interventi di pulizia dell’area esterna al porto, effettuati in occasione della recente manifestazione svoltasi dal 1 al 9 giugno, e volendo ritenere sussistenti le condizioni riconducibili a un deposito temporaneo come previsto dal Testo Unico ambientale, tale stato di fatto non appare giustificabile sia per la presenza di tutti i fattori predisponenti l’innesto di incendi e la propagazione del fuoco sia perché vengono invogliati cittadini con scarso senso civico a smaltire ulteriori rifiuti di qualsiasi tipologia aggravando la situazione che già si presenta preoccupante per l’ambiente. A mio avviso si sarebbe dovuto vietare l’accesso all’area portuale con esclusione delle persone autorizzate”.

“Se non vengono individuati i responsabili i costi per la bonifica ricadranno sulle casse dell’Amministrazione comunale territorialmente competente. Sollecitiamo provvedimenti urgenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica e per evitare possibili incendi”.

