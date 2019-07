15 Luglio 2019 14:36

Reggio Calabria, la pericolosa buca si trova all’incrocio tra via Via Francesco Cananzi e via De Nava

Una pericolosissima buca è presente tra l’incrocio tra via Via Francesco Cananzi e via De Nava a Reggio Calabria. La buca si trova proprio sulle strisce pedonali al centro della carreggiata e crea un serio pericolo per i pedoni che per passare sulle strisce rischiano di finirci dentro e per gli automobilisti che hanno difficoltà ad evitarla visto che si trova in un punto centrale.

