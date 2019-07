11 Luglio 2019 17:46

Reggio Calabria: dopo circa un mese dalla prima segnalazione ancora non è stata sistemata la pericolosa voragine in via Vecchia Cimitero

E’ rimasta lì, senza essere sistemata, la pericolosa voragine a Reggio Calabria in via Vecchia Cimitero. La buca era stata segnalata da StrettoWeb il 15 giugno scorso ma nessuno si è degnato di intervenire se non per cambiare la segnaletica, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

