Reggio Calabria, pericolo per i residenti a Santa Caterina: voragine abbandonata da mesi, residenti infuriati [FOTO]

8 Luglio 2019 16:27

Reggio Calabria, ancora aperta la pericolosa voragine in via Laganà a Santa Caterina

Sono ormai mesi che una pericolosissima voragine “giace” in via Laganà, una traversa della via Santa Caterina a Reggio Calabria. La voragine mesi fa era stata teatro di un incidente, un camion dei vigili del fuoco era sprofondato all’interno ed era stato recuperato da un altro camion dei Vigili. La buca qualche tempo dopo era stata riparata in modo precario e frettoloso tant’è che si è riaperta quasi subito e tutt’oggi si trova nelle condizioni che vediamo nelle foto a corredo dell’articolo. La voragine è stata recintata da subito e adesso anche la recinzione è distrutta e la profonda e pericolosa buca, si sta allargando sempre più a macchia d’olio e l’asfalto sta cedendo in modo esponenziale e il rischio è che tutta la strada possa cedere creando parecchi disagi ai residenti della zona che stamattina si sono infuriati quando un loro vicino si è avvicinato per scattare le fotografie a corredo dell’articolo da inviare a StrettoWeb, e l’hanno quasi assalito pensando fosse un responsabile del Comune.

