10 Luglio 2019 22:42

Reggio Calabria, incendio tra le case nella notte in via Boschicello a Modena: le immagini in diretta

Nella giornata del drammatico incendio della Plaia di Catania, anche a Reggio Calabria la situazione è critica per un rogo che è divampato in serata nel quartiere di Modena, tra le case, in via Boschicello. Le case sono lambite dalle fiamme. E’ in atto un grande dispiegamento di forze dell’ordine, in modo particolare di pompieri intervenuti per domare il rogo. Grande la preoccupazione dei residenti. Le immagini in diretta:

Valuta questo articolo