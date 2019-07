Reggio Calabria, notte di paura per gli incendi: fiamme a ridosso delle case in 3 zone della città, centinaia di soccorritori in azione [FOTO e VIDEO LIVE]

7 Luglio 2019 21:43

Reggio Calabria, 3 incendi tengono con il fiato sospeso la città nella notte: fiamme vicino le case sulle colline di Gallico, Vito e Croce Valanidi

È una notte di paura a Reggio Calabria per gli incendi: il vento di maestrale che soffia sostenuto sullo Stretto dopo una domenica rovente con una temperatura massima che nel pomeriggio ha raggiunto i 36 gradi, sta alimentando 3 diversi incendi a ridosso della città. La situazione è critica in modo particolare sulle colline di Gallico nella zona nord e Croce Valanidi nella zona sud, mentre il rogo che nel pomeriggio ha colpito la zona universitaria di Vito non sembra più destare particolari preoccupazioni. Tra Oliveto e Croce Valanidi sono impegnati da ore due canadair oltre ai pompieri e ai volontari della protezione civile che stanno lavorando a terra per proteggere le abitazioni minacciate dal fuoco. Sta diventando sempre più critica la situazione sulle colline di Gallico dove il grosso rogo divampato nel pomeriggio continua a minacciare le frazioni collinari. Anche qui un grande dispiegamento di soccorritori sta operando nel tentativo di arginare l’incendio.

