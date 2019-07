Reggio Calabria, il meraviglioso Yacht “Sarastar” ormeggiato alla Rada Pentimele [FOTO]

11 Luglio 2019 12:03

Reggio Calabria, il meraviglioso Yacht ormeggiato alla Rada Pentimele naviga attualmente sotto la bandiera di Malta

E’ ormeggiato alla Rada Pentimele a Reggio Calabria il meraviglioso Yacht Sarastar, costruito nel 2017 e che naviga attualmente sotto la bandiera di Malta.

Una delle principali caratteristiche di questo yacht lungo 60 metri e largo 10 metri e mezzo è l’area prodiera completamente chiusa nella quale è situata il garage, un’altra importante caratteristica è rappresentata dalle scale che conducono dal sundeck direttamente al lato della wheelhouse e questo agevola il passaggio dell’equipaggio e degli ospiti. L’ultima caratteristica è a poppa, i tre lucernai che si trovano su tutti i ponti creano un incantevole gioco di luci dal sundeck fino al beach club.

Particolare attenzione è stata rivolta alla zona che può ospitare fino a 13 membri dell’equipaggio con spazi e comfort paragonabili quasi alle cabine ospiti. Questo meraviglioso yacht può ospitare fino a 12 ospiti in 6 camere, tra cui una master suite, 1 cabina VIP, 3 cabine doppie e 1 cabina doppia. Gli interni sono firmati Luca Dini, Silvia Margotti e Gabriele Tartarelli, i quali hanno interpretato la richiesta dell’armatore di avere un décor non convenzionale, prezioso, innovativo e dall’effetto unico, talvolta distruttivo, altre rivoluzionario.

In alcune aree i colori esplodono trasformandosi in superfici nere lucide, vetri e immense finestre. I materiali usati sono l’onice bianco, pietre pregiate, cristalli, marmi esotici, sete disegnate in esclusiva dall’Antico Setificio Fiorentino, coperture delle pareti personalizzate da Fromental, locali bagno arredati da Dornbracht.

Due incredibili opere d’arte sono state create appositamente per Sarastar: il tavolo da pranzo di Baldi e la parete che circonda la scala centrale, una scultura di vetro dell’artista Lorenzo Malfatti.

