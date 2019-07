9 Luglio 2019 17:31

Reggio Calabria: il tir poco prima era rimasto bloccato all’inizio della strada

Un enorme tir che poco fa era rimasto bloccato vicino al bar Poker a Reggio Calabria, è riuscito a sbloccarsi e percorrendo la via Paolo Pellicano, nella curva della strada che diventa Via del Salvatore, ha letteralmente travolto un’auto in sosta schiacciandola contro un paletto e creando alla vettura parecchi danni.

