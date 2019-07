Reggio Calabria, incendio tra le case in centro: brucia nota concessionaria della città nella notte [FOTO]

15 Luglio 2019 00:32

Reggio Calabria, incendio in una nota concessionaria automobilistica cittadina nella notte: densa nube di fumo tra le case del centro cittadino

Ancora un incendio nella notte di Reggio Calabria: nube di fumo tra le case del centro e aria irrespirabile. In fiamme una nota concessionaria automobilistica, officina ufficiale di Jaguar e Land Rover, GF Motori, nei pressi del piazzale intitolato a Mino Reitano in una delle principali strutture commerciali della città, nella stessa area del negozio per bambini MegaToys e dell’ancor più noto supermercato Ipercoop. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere della serranda per accedere al garage e domare le fiamme. Bisognerà attendere l’esito delle loro verifiche per accertare le cause del rogo.

