Reggio Calabria, enorme incendio tra Motta San Giovanni e Oliveto [FOTO LIVE]

29 Luglio 2019 23:05

Reggio Calabria, un enorme incendio è divampato tra Motta San Giovanni e Oliveto: ecco le immagini live

E’ notte di paura a Reggio Calabria per via di un incendio divampato tra Motta San Giovanni e Oliveto. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, le fiamme sono estese e rischiano di propagarsi velocemente.

