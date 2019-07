A Reggio Calabria l’evento IFBB Trofeo Mediterraneo [FOTO e INTERVISTE]

6 Luglio 2019 14:36

L’evento IFBB Trofeo Mediterraneo si svolgerà questo pomeriggio al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Dopo più di venti anni la Cultura fisica con la C maiuscola torna Reggio Calabria. L’evento IFBB Trofeo Mediterraneo si svolgerà questo pomeriggio al Teatro Cilea della città dello Stretto. Questa mattina si è svolta la prima fase dell’evento con la registrazione dei partecipanti alla gara. “Un evento internazionale, promosso dall’IFBB Professional League Executive, in cui si sfideranno atleti di alta qualità- spiega Franco Mazzotta promoter IFBB Pro Laegue- la giornata è iniziata con le iscrizioni e verso le 15.30 inizieranno le gare in cui gareggeranno varie categorie e si vincerà il titolo assoluto con un elmo da guerriero”. “Quest’anno abbiamo deciso di avere un calendario molto ampio con più di 13 gare-dichiara Barbara Bagnuolo direttore eventi Pro League- ringrazio Franco Mazzotta per aver scelto questa magnifica struttura”.

