Reggio Calabria: enorme perdita d’acqua a San Gregorio [FOTO]

12 Luglio 2019 10:15

Reggio Calabria: perdita d’acqua allaga la via Mortara a San Gregorio

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo riguardo una enorme perdita d’acqua presente ormai da più di 20 giorni in via Mortara di San Gregorio, periferia sud di Reggio Calabria. La perdita crea un vero e proprio fiume che scorre in tutta la strada.

Valuta questo articolo