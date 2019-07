Reggio Calabria, dopo una notte di pioggia la tangenziale diventa “auto-scontro”: 2 auto ribaltate, feriti, traffico in tilt [FOTO LIVE]

15 Luglio 2019 09:50

Reggio Calabria, incidenti a raffica sulla tangenziale cittadina dopo le forti piogge della notte: gli ultimi aggiornamenti

Piove e, come al solito, le strade di Reggio Calabria si trasformano in un vero e proprio “auto-scontro” da Luna-Park. Peccato che non è un gioco ne’ un film: tutto reale, sulla pelle di automobilisti e passeggeri. Stamattina, intorno alle 08:00 mentre ancora pioveva, un’auto si è ribaltata pochi metri dopo lo vincolo di Arangea, nella carreggiata della tangenziale in direzione Sud. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Ci sono stati dei feriti, soccorsi dall’ambulanza. Pochi minuti fa, un’altra automobile (stavolta non pioveva più) si è ribaltata nella stessa carreggiata (direzione Sud), stavolta all’altezza delle Bretelle del Calopinace. Anche in questo caso ci sono stati dei feriti, liberati dai Vigili del Fuoco e soccorsi dall’ambulanza. Polizia stradale sul posto. Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code.

