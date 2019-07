Reggio Calabria: l’amarezza dei cittadini che denunciano il degrado del Lido Comunale [FOTO e INTERVISTE]

1 Luglio 2019 21:45

Situazione imbarazzante al Lido Comunale di Reggio Calabria: degrado ed incuria la fanno da padrone, ecco l’amarezza dei cittadini

Situazione sempre più imbarazzante al Lido Comunale di Reggio Calabria dove incuria e degrado la fanno da padrone proprio all’inizio della stagione estiva. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo le strutture sono fatiscenti con porte divelte, pareti rovinate e cumuli di rifiuti. Questo pomeriggio alcuni cittadini, che pagano regolarmente la rata per le cabine, si sono riuniti al Lido per protestare per la “devastante situazione” seppur, questa mattina, il sindaco Falcomatà ha effettuato un sopralluogo con il bike sharing e tra qualche giorno inizieranno dei lavori per riqualificare un luogo storico della città. Ai microfoni di StrettoWeb, alcuni cittadini hanno detto in coro: “tanta gente viene qui da 50 anni, è impensabile questa situazione, vogliamo risposte serie, siamo già a Luglio e la situazione di degrado la vedete tutti. Speriamo che chi di dovere prenda seri provvedimenti, ogni anno la stessa storia”.

