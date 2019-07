14 Luglio 2019 12:14

Reggio Calabria, la spiaggia che porta alla Sorgente è in totale degrado

Degrado e abbandono alla Sorgente a Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo la spiaggia è letteralmente sommersa da rifiuti di vario genere compresi una quantità enorme di neon e lastre di eternit. La zona è molto frequentata dai cittadini che si recano alla Sorgente per fare qualche ora di mare e la situazione che appare sotto gli occhi è davvero triste e denota l’abbandono totale presente in tutta la città.

