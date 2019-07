Reggio Calabria, via Reggio Campi II tronco impraticabile: condizioni di sicurezza assenti, alto rischio di gravi incidenti [FOTO e VIDEO]

16 Luglio 2019 14:32

Reggio Calabria, disastrose condizioni dell’asfalto in via Reggio Campi II tronco: le immagini

Le condizioni in cui versa quello che resta del manto stradale in via Reggio Campi II tronco a Reggio Calabria sono veramente paragonabili (o forse anche peggio) alle strade bombardate di città in piena guerra. L’asfalto, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, è letteralmente devastato da buche, voragini e “canaloni” zeppi d’acqua. Percorrere l’intera via risulta un’impresa rischiosa per automobilisti e motociclisti che sono costretti a rischiare la vita: sembra ripetersi la stessa situazione di via Nazionale Pentimele dove lo scorso autunno due motociclisti sono morti in un tratto di “cantiere” abbandonato da settimane e devastato da buche e voragini.

In via Reggio Campi II tronco, a bordo strada, sono stati affissi cartelli con divieti di sosta da giorno 15 luglio a giorno 19 per “lavori di rifacimento del manto stradale” che però ancora ad oggi (e siamo a giorno 16), non sono neanche iniziati.

