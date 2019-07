Reggina: prima uscita stagionale, 10 gol contro una rappresentativa locale [FOTO e INTERVISTE]

21 Luglio 2019 22:00

Reggina: prima uscita stagionale, 10 gol contro una rappresentativa locale. Buone indicazioni per mister Toscano, bene Corazza e Reginaldo

Buone indicazioni per mister Toscano nella prima uscita stagionale della Reggina contro una rappresentativa locale. Nel primo tempo protagonista il nuovo acquisto Corazza autore di una doppietta, bene anche Paolucci. Nella ripresa entra in campo Reginaldo e l’attaccante si mette subito in evidenza, chiude i conti è stato il centrocampista Sounas. In generale, prova soddisfacente degli amaranto impegnati nella preparazione in vista del prossimo campionato di Serie C.

Di seguito il tabellino:

REGGINA-RAPPRESENTATIVA LOCALE 10-0

Marcatori: 15′, 40′ Doumbia, 20′ Bresciani, 23′, 33′ Corazza, 41′ Paolucci, 48′ Bellomo, 57′, 63′ Reginaldo, 80′ Sounas.

Reggina 1° tempo (3-5-2): Guarna; Zibert, Redolfi, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Paolucci, Bresciani; Doumbia, Corazza. Allenatore: Toscano.

Reggina 2° tempo (3-5-2): Farroni; Neri, Marchi, Mastrippolito; Garufo, Salandria, Suraci, Sounas, Nemia; Reginaldo, Bellomo. Allenatore: Toscano.

Rappresentativa Locale: Panarello, Thorcuria, Polimeni, Marcos, Digiacomantonio, Mileto, Oliva, Riotto, Matute, Praticò, Monorchio. A disposizione: Megale, Manti, Mattiani, Zambra, Giovinazzo, Occhiuto, Marzano, Pisano. Allenatore: Crupi.

Valuta questo articolo