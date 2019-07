Noto, progetto Spiagge Sicure: primo giorno per i nuovi istruttori di vigilanza [FOTO]

16 Luglio 2019 14:20

Sono in quattro e permetteranno di presidiare con ancor più attenzione le località balneari di Noto

Hanno preso servizio questa mattina i nuovi quattro istruttori di vigilanza che rafforzeranno il corpo di Polizia Municipale grazie ai fondi che il Comune di Noto ha ricevuto dal Ministero dell’Interno per il cosiddetto “Progetto Spiagge Sicure”.

Ad accoglierli a Palazzo Ducezio c’erano il sindaco Corrado Bonfanti, l’assessore alla Polizia Municipale Frankie Terranova e il comandante della Polizia Municipale Corrado Mazzara.

“Siamo stati l’unico Comune della provincia ad ottenere questi fondi – dice il sindaco Bonfanti – e questa opportunità ci responsabilizza ancor di più. Con il potenziamento del nostro corpo di Polizia Municipale avremo modo nel periodo estivo di presidiare con ancora più attenzione le località balneari, principalmente per contrastare l’abusivismo commerciale e per iniziative di ordine pubblico e sicurezza”.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, i nuovi istruttori di vigilanza insieme con il sindaco Corrado Bonfanti, l’assessore alla Polizia Municipale Corrado Mazzara e l’assessore al ramo Frankie Terranova.

