Pidoni messinesi, un must dello street food da provare almeno una volta nella vita: ecco la ricetta e i segreti per preparare questi deliziosi rustici [INTERVISTA]

14 Luglio 2019 18:32

Per scoprire tutti i segreti per degli ottimi pidoni abbiamo deciso di intervistare Grazia Ruggeri, la cuoca della rosticceria di Messina “Sapori sul lago”

I pidoni sono rustici tipici della tradizione culinaria messinese: un’icona dello street food immancabile in qualsiasi rosticceria, un rustico che proprio non si può fare a meno di provare se si visita la città dello Stretto e che si può preparare anche in casa. Le ricette sono davvero infinite. Per scoprire tutti i segreti e la miglior ricetta per preparare questi deliziosi rustici abbiamo deciso di intervistare Grazia Ruggeri, la cuoca della rinomata rosticceria di Ganzirri “Sapori sul Lago“. Secondo voi i pidoni in che olio si friggono? Scopritelo guardando l’intervista:

Valuta questo articolo