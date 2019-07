Messina: a Patti Marina debutta la Sicily Beach Soccer Cup

4 Luglio 2019 21:10

Debutta domani a Patti Marina la Sicily Beach Soccer Cup, Costanzo: “Evento unico in provincia di Messina”

Tutto pronto per la prima edizione della “Sicily Beach Soccer Cup” che, da domani a domenica 7 luglio, è in programma alla “Summer Beach Arena” di Patti Marina, grazie agli sforzi organizzativi dell’Associazione Ricreativa Culturale “Pattese”, dell’Italia Beach Soccer, con il patrocinio del Comune di Patti e il supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Un evento unico che abbiamo voluto fortemente nella nostra provincia e che valorizza in maniera concreta e particolare il nostro territorio”, ha dichiarato il rappresentante dell’associazione, Calogero Costanzo, ormai da mesi al lavoro per una manifestazione “dedicata non solo alla nostra città ma a tutta la provincia. Uno sport, il beach soccer, che siamo sicuri desterà la curiosità di tanti cittadini che avranno l’occasione di assistere a match avvincenti tra quattro nazionali come Italia, Brasile, Argentina e Svizzera”.

Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista l’apertura dello Street Food Summer Sicily, al quale “hanno aderito 18 divulgatori della cultura enogastronomica siciliana – ha spiegato il responsabile Domenico Miragliotta – e si troveranno a Patti Marina per far gustare le eccellenze del nostro territorio, dal suino nero dei Nebrodi agli arancini di diverse declinazioni, alle pizze e panini gourmet e tradizionali, dai liquori agli infusi siciliani fino alle birre artigianali. Un evento che, quindi, saprà unire sport e buon cibo”.

In serata, invece, il via ufficiale all’attesa “Sicily Beach Soccer Cup” con la cerimonia di inaugurazione che inizierà con la sfilata di moda denominata “Fashion Beach Soccer”, organizzata da Elvira Mangone, quindi esibizioni di ballo e la presentazione della quattro nazionali che, da sabato, si affronteranno sulla spiaggia: il primo match metterà di fronte Svizzera e Brasile, mentre nel secondo l’Italia affronterà l’Argentina in un quadrangolare valido per il ranking della European Golden League e che andrà in onda in esclusiva sull’emittente tv Sky Sport. A seguire il live show dei dj Spyne e Squalo dello “Zoo di 105”.

A indossare la maglia azzurra indimenticati campioni e vecchie glorie della Serie A come Angelo Di Livio, Maurizio Ganz, Gennaro Delvecchio, David Di Michele e Ivan Pelizzoli guidati dal tecnico Maurizio Iorio.

Domenica 7, infine, le due finali per il terzo e primo posto, la premiazione e conclusione della manifestazione con lo spettacolo de “I 4 gusti”, quartetto comico palermitano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro.

