“Nimjat. Il nulla è il muro invalicabile”: a Messina in mostra gli scatti di Alessandro Mancuso [FOTO]

2 Luglio 2019 16:36

Oltre cento immagini realizzate in pieno deserto del Sahara, nel villaggio di Nimjat: sabato a Messina l’inaugurazione della mostra

Si terrà sabato 6, alle ore 19.00, nella sala del ristorante mediterraneo ’A Cucchiara di Messina, l’inaugurazione della mostra fotografica “Nimjat. Il nulla è il muro invalicabile” di Alessandro Mancuso.

Fotografo professionista da più di 30 anni, Mancuso è specializzato nella Fotografia per i Beni Culturali, e nel 2004 ha fondato, assieme a Katia Giannetto, la società di servizi e casa editrice Magika srl. Nell’ambito della sua attività, nel 2017 è stato incaricato da una società inglese di documentare in Mauritania il montaggio di una struttura che genera energia fotovoltaica, ed è stato proprio in quella occasione che, parallelamente al lavoro “tecnico”, ha realizzato un reportage “sociale”.

L’esposizione“Nimjat. Il nulla è il muro invalicabile” consiste in oltre cento immagini realizzate in pieno deserto del Sahara, nel villaggio di Nimjat. Un villaggio che, alla vista delle tende montate a mano tra le dune, sembra un campo profughi ma, in realtà, è un paese che è cresciuto e si è sviluppato attorno al luogo di sepoltura del marabout Cheikh Saad Bouh (1848-1917), che qui riposa accanto ai suoi parenti, in un semplicissimo mausoleo imbiancato.

Il reportage propone una riflessione sugli Haratin di origine nera, sulle discriminazioni locali e sul concetto di schiavitù per nascita. Coraggiosa e ferma è stata la proposta di Giuseppe Giamboi, titolare del ristorante mediterraneo ’A Cucchiara, di voler esporre nei propri locali una selezione del reportage, e dell’azienda Sottile Rent che prontamente ha sposato l’iniziativa. Per tutto il periodo della mostra, il ristorante proporrà nel proprio menu alcuni piatti tipici della cucina africana. Alla serata inaugurale sarà presente l’autore delle fotografie Alessandro Mancuso. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 5 agosto secondo gli orari di apertura del ristorante.

