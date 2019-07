Villetta di San Licandro: “Ma siamo a Messina o a Chernobyl?” [FOTO]

10 Luglio 2019 13:54

La Villetta di San Licandro nel degrado: potremmo mai vedere questa villa pulita e sistemata? O dobbiamo sperare in qualche blitz?

Anche il Co-fondatore del comitato idea San Licandro, Francesco Pio Magazzú, denuncia lo stato di totale abbandono e degrado in cui versa la Villa “San Nicandro“, dove recentemente sono crollati un palo delle luce e un albero: “In questi caldi giorni di luglio si è tanto parlato delle condizioni delle aree verdi della nostra città, tra blitz e dirette Facebook. Oggi da cittadino e da volontario voglio denunciare lo stato di totale degrado in cui versa la villa “San Nicandro” sita a San Licandro a Messina. Entrando nella via si ha le sensazione di trovarsi in Ucraina, precisamente a Chernobyl, dove la natura ormai regna sovrana. Spazzatura, erbacce, arbusti che superano i 2 metri, alberi e giochi abbandonati e pericolanti arredano infatti questa villa. Quella che inizialmente doveva essere un’area per bambini oggi è un area giochi per cani, gli unici in grado di potersi divertire in questo spazio.

Come se il degrado non bastasse, abbiamo anche un continuo spreco di risorse pubbliche: la fontana presente, infatti, perde copiosamente. Domenica un albero, probabilmente malato, ha perso un ramo di grandi dimensioni che è finito in strada, per fortuna senza causare danni a cose o persone, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere la villa in sicurezza e per evitare che l’albero potesse provocare altri danni.

Il consigliere di circoscrizione del M5s, Gabriele Rosselini, ha segnalato più volte lo stato di abbandono di quest’area, purtroppo senza ottenere risposte da Messina Servizi nè dall’attuale amministrazione.

Potremmo mai vedere questa villa pulita e sistemata? O dobbiamo sperare in qualche blitz?”- conclude Pio Magazzù. Nel mese di giugno i volontari di PuliAmo Messina sono intervenuti nel tentativo di ripristinare il decoro nella villetta, ma una giornata di lavoro non è stata sufficiente a ripulire dalle erbacce l’intera area verde.

