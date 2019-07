Messina, villaggi della zona nord ricoperti di spazzatura. Biancuzzo: “Fate qualcosa” [FOTO]

7 Luglio 2019 14:26

Biancuzzo scrive a Messina Servizi: “Doveroso e urgente intervenire”

Il consigliere Mario Biancuzzo segnala all’Amministrazione comunale e a Messina Servizi il gravissimo stato in cui versano alcuni villaggi della riviera nord di Messina. In particolare la strada statale 113/dir, il lungomare di Rodia e Marmora, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, sono invasi da rifiuti di ogni genere. “Si ritiene doveroso e urgente intervenire con tutte le risorse umane di cui dispone codesta amministrazione per garantire la presenza costante degli operatori ecologici insieme ai mezzi di Messina Servizi, per l’immediata e costante rimozione della spazzatura che a maggior ragione nella stagione stiva aumenta a dismisura, per una massiccia presenza di villeggianti e residenti di seconde case. Per quanto detto ci si domanda: quanti siano gli operatori ecologici in servizio, quali carico di lavoro espletano e soprattutto dove svolgono il loro servizio giornalmente? Ancora una volta- prosegue Biancuzzo– chiedo di intervenire immediatamente per la rimozione, sanificazione delle zone interessate dai depositi impropriamente divenute discariche a cielo aperto, in modo da scongiurare criticità di carattere igienico sanitario dovute alle alte temperature della stagione e dal continuo accumularsi di rifiuti di ogni genere, giorno dopo giorno. I cittadini che chiedono la presenza continua di spazzini ed il territorio pulito”.

