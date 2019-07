Messina: al via la prima edizione della Sicily Beach Soccer Cup [FOTO]

6 Luglio 2019 11:42

Al via la prima edizione della Sicily Beach Soccer Cup: oggi si disputeranno Svizzera-Brasile

Le nazionali di Brasile, Svizzera e Argentina hanno già preso confidenza con la sabbia della “Summer Beach Arena” di Patti Marina, dove ieri si è aperta la prima edizione della “Sicily Beach Soccer Cup” che, fino a domenica 7 luglio, animerà il centro tirrenico.

L’evento, organizzato dall’Associazione Ricreativa Culturale “Pattese”, dall’Italia Beach Soccer, con il patrocinio del Comune di Patti e il supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana, è un quadrangolare al quale prenderà parte anche l’Italia di mister Maurizio Iorio e dei vari ex campioni come Angelo Di Livio, Maurizio Ganz, David Di Michele e Ivan Pelizzoli.

La cerimonia di inaugurazione ha dato il via alla manifestazione che, nella sua prima serata, ha lasciato spazio alla musica, alle esibizioni di danza a cura della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) rappresentata dal presidente nazionale Michele Barbone e da quello regionale Giovanni Gaglio, alle sfilate di abiti, occhiali e scarpe organizzate dalla responsabile Elvira Mangone con splendide modelle e alla presentazione delle quattro formazioni che, da oggi pomeriggio, si daranno battaglia in spiaggia.

A fare gli onori di casa, nella serata presentata da Alessandra Denaro e Daniela Buttò, il sindaco di Patti, Marco Acquino, entusiasta di ospitare un evento di tale portata: “Sono orgoglioso e felice grazie all’associazione culturale “Pattese” che, nonostante tante difficoltà, ha organizzato questa manifestazione. E saranno giorni di grande sport, spettacolo, tanto divertimento e buona cucina con lo Street Food“.

“Un’iniziativa nata da una telefonata con Angelo Di Livio”, ha raccontato il rappresentante dell’associazione, Calogero Costanzo, in collaborazione con l’Italia Beach Soccer di mister Maurizio Iorio: “Ci lavoriamo da un anno e Patti è meravigliosa. Sono orgoglioso di essere qui per un evento che ha rilevanza mondiale a livello televisivo – ha aggiunto il tecnico – e andrà in onda su Sky Sport”.

Il network, infatti, trasmetterà tutte le gare: oggi si disputeranno Svizzera-Brasile che, alle ore 17.15, segnerà l’inizio della competizione sportiva, mettendo di fronte due compagini di grande spessore tecnico e atletico; la vincente affronterà una tra Italia e Argentina che, alle 18.15, si sfideranno nella seconda semifinale. Il quadrangolare è valido per il ranking della European Golden League e sarà possibile seguire gli aggiornamenti dei risultati tramite la piattaforma eventi.livinplay.com/sbc19.

“Ci siamo impegnati molto per essere a Patti e siamo molto contenti – ha affermato l’ex campione di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio -. Ci sono quattro squadre forti e ci daremo battaglia”.

A far da contorno, i tre giorni della “Sicily Beach Soccer Cup” saranno arricchiti dal villaggio Street Food Summer Sicily che, allestito dal responsabile Domenico Miragliotta, darà la possibilità di gustare i prodotti tipici del territorio potendo scegliere tra l’ampia varietà offerta da 18 divulgatori della cultura enogastronomica siciliana.

Sport, cibo e questa sera, dopo i due attesi match, tanta musica con il live show dei dj Spyne e Squalo dello “Zoo di 105”, mentre domani sera si riderà con lo spettacolo de “I 4 gusti”, quartetto comico palermitano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro.

Valuta questo articolo