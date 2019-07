Messina, i “Pirates” scaldano i motori: tutto pronto per il motoraduno a Santa Margherita

17 Luglio 2019 13:30

L’evento accoglierà centinaia di motociclisti provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, tutti pronti a mettere in bella mostra le proprie moto luccicanti: al via il quarto raduno del Motoclub Pirates Messina

Per il quarto anno consecutivo il Motoclub Pirates Messina organizza il motoraduno. La manifestazione aperta a tutti i tipi di moto, si terrà domenica 21 luglio sul lungomare di Santa Margherita, a partire dalle 08.30. L’evento accoglierà centinaia di motociclisti provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, tutti pronti a mettere in bella mostra le proprie moto luccicanti. Intorno alle 11,00 il corteo si muoverà in direzione sud, toccando le zone di Scaletta Zanclea, Itala Marina, Alì Marina e Nizza di Sicilia per poi fare rientro a Santa Margherita.

