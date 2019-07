Messina, la piazzetta di Largo Seggiola nel degrado: ci pensano due giovani volontari [FOTO]

8 Luglio 2019 16:47

Messina, l’iniziativa di Forza Italia Giovani e di un imprenditore: ripulite le aiuole di Largo Seggiola

Un esempio concreto di come, scopa e paletta in mano, tutti i cittadini nel loro piccolo possono contribuire a mantenere pulite le nostre strade e le nostre piazze. Salvatore Lanfranchi (Forza Italia Giovani) e l’imprenditore Maurizio Cappuccio, titolare dell’enoteca “Zio Angelo”, nella giornata di ieri hanno ripulito la piazzetta di Largo Seggiola, a Messina. Le aiuole abbandonate all’incuria e invase da erbacce, grazie al loro contributo e a quello di due volontari extracomunitari, adesso hanno un nuovo volto, più pulito e sicuramente più civile, specie agli occhi di chi ogni giorno passeggia in questa centralissima zona della città.

