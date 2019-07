Messina, paziente dell’ex Opg si laurea in Ingegneria Informatica: “risultato straordinario, congratulazioni a Gabriel” [FOTO]

30 Luglio 2019 15:56

ASP Messina: per la laurea di Gabriel, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario andranno a complimentarsi di persona con il Neo Ingegnere

Presso una struttura gestita direttamente dall’ASP di Messina la REMS di Naso, diretta ottimamente dal Dott. Giuseppe De Luca, struttura residenziale sorta a seguito di quanto disposto dalla legge 81/2014 per il superamento degli ex Ospedali Psichiatrici giudiziari, Gabriel, venerdì 26 luglio si è laureato in Ingegneria Informatica in collegamento telematico con il Politecnico di Milano.

I familiari di Gabriel e tutto il personale, a norma del regolamento penitenziario, hanno assistito alla cerimonia e successivamente partecipato a un rinfresco organizzato dalla famiglia per ricordare l’evento.

Venerdì 2 agosto il Direttore Generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia e il Direttore Sanitario Mimmo Sindoni si recheranno alla REMS di Naso per complimentarsi di persona con Gabriel per l’importante traguardo raggiunto, frutto del lavoro di riabilitazione e recupero umano svolto dalla struttura, unica in Sicilia insieme a quella di Caltagirone.

